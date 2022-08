Touché par la crise gazière, l'allemand Uniper demande une nouvelle aide publique

Le plus grand fournisseur d'énergie d'Autriche aussi en difficulté

Wien Energie, le plus grand fournisseur régional d'énergie d'Autriche, est confronté à des problèmes financiers dus à la crise de l'électricité et du gaz. Lundi, le gouvernement fédéral autrichien a promis une aide financière à cette entreprise comptant plus de deux millions de clients, a annoncé lundi la ministre du Climat Leonore Gewessler sur Twitter.