Trafigura investit 30 millions sur le site belge de Nyrstar

Objectif: renouvelable

"Nous utilisons l'expertise et les installations dont nous disposons chez Nyrstar Balen pour permettre la connexion entre le Battery Energy Storage System et le réseau belge."

"Les énergies renouvelables dépendantes des conditions météorologiques, comme l'éolien et le solaire, produisent de l'énergie par intermittence. Elles doivent donc être combinées à un système de stockage d'énergie à haute capacité et des systèmes à libération rapide qui peuvent être utilisés pour répondre aux pics et aux creux de la production et de la demande d'électricité", Julien Rolland, de Trafigura.