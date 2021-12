Un an de salaire en prime pour éviter un exode anticipé des travailleurs des centrales nucléaires

Le CEO d’Electrabel, Thierry Saegeman, a présenté un plan de rétention aux travailleurs des centrales nucléaires à Doel et Tihange. Il leur propose une prime pour les inciter à ne pas quitter en masse l’entreprise avant la fermeture.

Lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire tenu mardi matin, le patron d’Electrabel, Thierry Saegeman, a présenté un plan au plus de 2.000 salariés directs des centrales nucléaires à Doel et Tihange. L’exploitant s’engage ainsi, après l’arrêt programmé des sept réacteurs nucléaires, à maintenir la garantie d’emploi jusqu’à la fin de 2027 pour le personnel employé à durée indéterminée.

"Nous avons besoin de tous nos collaborateurs pour continuer à garantir la sécurité nucléaire." Thierry Saegeman CEO d'Electrabel

L’incertitude persistante quant à l’avenir des centrales nucléaires fait, en effet, courir le risque d’un départ anticipé d’un grand nombre de travailleurs. "Or, nous avons besoin de tous nos collaborateurs pour continuer à garantir la sécurité nucléaire”, écrit Thierry Saegeman dans un courrier interne.

Pour éviter cet "exode", Engie propose ainsi une prime supplémentaire aux membres du personnel qui avaient l’intention de quitter l’entreprise, mais y renonceront jusqu’en juillet 2026. Ainsi, les salariés qui y resteront jusque-là recevraient, selon la proposition de la direction, une prime de rétention correspondant à une année de salaire brut.

Thierry Saegeman l’accompagne cependant d’une condition: le gouvernement doit confirmer la sortie complète et définitive du nucléaire d’ici à la fin de 2025. Selon les dernières prévisions, le gouvernement Vivaldi devrait enfin décider avant Noël si les deux centrales les plus récentes, à savoir Doel 4 et Tihange 3, seront fermées comme prévu.

Lire aussi L'ultime FAQ pour comprendre les enjeux de la sortie du nucléaire

La menace d’un exode

L’offensive de charme à l’égard du pesonnel s’explique par une crainte très concrète.

47% départ prématuré Selon une enquête menée par les syndicats, près de la moitié des travailleurs de Doel et Tihange ont déjà déclaré qu’ils quitteraient prématurément les centrales en cas de sortie du nucléaire

Selon une enquête menée par les syndicats, près de la moitié des travailleurs de Doel et Tihange ont déjà déclaré qu’ils quitteraient prématurément les centrales en cas de sortie du nucléaire. Les ingénieurs nucléaires qui y travaillent sont approchés dès à présent par des recruteurs du groupe français EDF ou d’EPZ, l’exploitant de la centrale nucléaire néerlandaise opérant juste au-delà de la frontière, à Borssele.

"Nos travailleurs sont les premiers touchés par la sortie programmée du nucléaire", fait remarquer la porte-parole d’Electrabel, Hellen Smeets. "La ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), devait prendre en principe une décision finale à cet égard à la fin du mois de novembre. Cela n’a pas eu lieu. Or, nous nous étions engagés à l’égard des membres du personnel à leur offrir des perspectives claires d’ici à la fin de l’année."Nous estimions important de les rassurer, parce que nous aurons encore besoin dans les années à venir de nombreux collaborateurs dans les centrales nucléaires, tant pour continuer à les exploiter en toute sécurité que pour assurer leur arrêt définitif et leur démantèlement », précise Hellen Smeets.

Lire aussi Sortie du nucléaire: De Croo soutient Van der Straeten

“Nous avons pris plusieurs engagements fermes et proposé une série de mesures pour maintenir autant que possible l’emploi jusqu’aux alentours de 2040." Hellen Smeets Porte-parole d'Electrabel

"Nous avons pris plusieurs engagements fermes et proposé une série de mesures pour maintenir autant que possible l’emploi jusqu’aux alentours de 2040 lorsqu’il n’y aura plus d’activités nucléaires sur nos sites."

Pour garantir l’emploi jusqu’à la fin de 2027, c’est-à-dire deux ans après l’arrêt de la dernière centrale selon le calendrier actuel, Electrabel prévoit d’internaliser une partie des tâches qui, encore maintenant, sont sous-traitées. Outre les deux milliers de salariés d’Electrabel, les sites recourent encore à quelque 2.500 personnes travaillant pour des sous-traitants. En périodes de révision, l’emploi total peut même grimper à 7.000 personnes. En 2025, l’entreprise mettra fin à ses recrutements. Electrabel n’engagera plus personne sous contrat à durée indéterminée.

Prépension

Electrabel garantit aux travailleurs âgés de 45 ans et plus à la fin de l’année, qui constituent plus de la moitié du personnel, qu’ils pourront continuer à travailler jusqu’à la fin de leur carrière. Pour autant qu’ils acceptent d’exécuter les tâches qui évolueront au fil des ans. Par ailleurs, ils devront prendre tous leurs jours de congé et heures supplémentaires, mais aussi résilier leur contrat de travail (ou démissionner), en concertation, dès qu’ils entreront en ligne de compte pour bénéficier du régime de chômage avec complément d’entreprise (l’ancienne prépension).