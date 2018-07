Un demi-million de personnes réclament la fermeture de Tihange 2 et Doel 3

C'est la plus grande pétition anti-nucléaire en Belgique. 506.003 personnes, dont des Néerlandais et des Allemands, demandent la fermeture de Tihange 2 et Doel 3. Une délégation a remis la pétition à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) ce vendredi.

Nos centrales nucléaires font-elles peur à nos voisins? Oui si l'on en croit la délégation de plusieurs groupes d'actions anti-nucléaires qui a remis une pétition signée par un demi-million de personnes, ce vendredi, à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN). Les signataires - belges, néerlandais et allemands pour la plupart - réclament la fermeture sans délai des réacteurs Tihange 2 et Doel 3 , dont les cuves présentent des milliers de fissures.

On connait la chanson, la pétition a été lancée depuis longtemps et cela ne changera rien. Toutes les études ont déjà été menées pour la sécurité de ces centrales. Des experts internations se sont déjà penchés sur la question.

La décision prise jeudi par le gendarme nucléaire de redémarrer à une date encore non précisée le réacteur Doel 3 , à l'arrêt depuis le 22 septembre 2017, ne présage toutefois rien de bon. "C'est irresponsable" , a commenté Léo Tubbax, membre de la délégation et porte-parole du groupe d'action "Nucléaire Stop Kernenergie", avant la rencontre.

Les associations citoyennes à l'origine de la pétition estiment que les réacteurs fissurés Tihange 2 et Doel 3, âgés de plus de 30 ans, doivent être fermés immédiatement et non au plus tard en 2023 comme cela est prévu. Les fissures qui strient leurs parois ont été mises au jour en 2012 et ont conduit à la fermeture temporaire des réacteurs, exploités par Engie Electrabel.