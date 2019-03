Un four pour déchets de bois à Doel

Le flamand Indaver et le français Suez ont introduit une demande de permis d’environnement pour la construction, à Doel, d’une installation destinée à brûler les déchets de bois et à en récupérer chaleur et électricité. Cette installation représente un investissement de 100 millions d’euros. Elle devrait entrer en service au deuxième semestre de 2021 et brûler 180.000 tonnes de déchets de bois par an, principalement des déchets de construction et de démolition, mais aussi des déchets venus de parcs à conteneurs et d’acteurs industriels. Il ne s’agira pas de bois recyclable, soulignent les deux partenaires.