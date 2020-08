Un fournisseur en faillite cause des turbulences au parc éolien C-Power

La faillite du producteur d'éoliennes allemand Senvion cause des maux de tête à C-Power. L'année dernière, le pionnier des parcs éoliens offshore belges a dû chercher une solution pour l'entretien de ses éoliennes à la hâte. En effet, suite à la faillite, le fournisseur Senvion ne peut plus assurer la maintenance du parc .

Choix cornélien

C-Power est désormais confronté au choix de continuer à assurer la maintenance lui-même ou de sous-traiter les réparations à une entreprise externe. "Notre préférence et celle des actionnaires est de maintenir la maintenance sous notre propre direction", a déclaré Johan Calliauw, directeur financier et administratif de C-Power. "Nous avons lancé un appel d'offres en novembre et cela a abouti à une offre plus ou moins acceptable. Mais cela signifierait un surcoût très important par rapport au contrat précédent et une grande différence par rapport à la poursuite de la maintenance par nous-mêmes", a-t-il ajouté.