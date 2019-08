Un méga appel d'offres pour développer les renouvelables en Wallonie

La Sofico a lancé un appel d’offres pour développer les énergies renouvelables le long de son domaine routier et fluvial. Un projet très ambitieux, qui vise à développer un projet multi-énergies, mais aussi à encourager le stockage et à répondre aux nouveaux besoins de mobilité.

L’idée est qu’ elles forment des consortiums pour proposer un projet multi-énergies qui combine la biomasse, le photovoltaïque ou encore l’éolien, petit, moyen ou grand, sur l’ensemble des infrastructures wallonnes, en prévoyant aussi la valorisation de l’énergie produite auprès de la Sofico, du SPW (Service public de Wallonie) ou des usagers – par exemple via l’installation de bornes de recharge, de distribution de carburants alternatifs, d’alimentation en électricité verte de portiques, de caméras ou de panneaux dynamiques, pour peu bien sûr que cela ne fasse pas concurrence aux concessions existantes et que cela respecte les usagers du domaine.

La valorisation du bois récupéré lors de la coupe et de l’élagage des arbres le long des autoroutes pourrait faire partie du projet. Le stockage de l’énergie produite est aussi encouragé. "L’objectif est d’arriver au projet le plus englobant et le plus intelligent possible", souligne Jacques Dehalu, directeur général de la Sofico.