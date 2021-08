Un réseau d'eau potable au Congo "gelé" au Conseil d'État

Drôle d'affaire soumise le mois dernier au Conseil d'État: Experience In Technology (XIT) , une société de droit congolais, a contesté l'octroi à l'entreprise wallonne Enersol d'un marché public visant la fourniture de panneaux photovoltaïques à Enabel, l'Agence belge de développement, pour développer des réseaux d'eau potable dans la ville de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental , en République démocratique du Congo. Un marché d'un peu plus de 700.000 euros, que le recours déposé par XIT aura au moins pour effet d'en ralentir la réalisation, puisque le Conseil d'État a décrété la suspension de la décision d'octroi.

Sept entreprises avaient déposé des offres, et quatre d'entre elles avaient été écartées pour non-conformité avec les exigences du cahier des charges. Parmi les trois restantes, Enersol (Herve) l'avait emporté devant Vergnet Hydro et XIT. Cette dernière a attaqué ce choix devant le Conseil d'État en déployant trois arguments: Enabel aurait eu tort de considérer la proposition alternative (les candidats pouvaient proposer des "variantes") de XIT comme non conforme; Enabel aurait estimé à tort que l'offre d'Enersol était moins chère que celle de XIT; Enabel aurait, par ailleurs, fait preuve de discrimination à son égard en privilégiant l'offre d'une société belge plutôt que celle d'une société congolaise.