Un sous-traitant de Total volait ses clients pour assouvir sa passion du jeu

Alain D. était sous-traitant de ProxiFuel, une filiale de Total Belgium. Fan de jeux et de casino, il flouait ses clients de quelques litres lors des livraisons pour arrondir ses fins de mois et celles de ses salariés.

Le parquet de Bruxelles a requis mercredi matin des peines allant jusqu’à quatre ans de prison à l’encontre de cinq hommes. Ils sont jugés pour escroquerie et association de malfaiteurs. Mais de quoi s'agit-il? Alain D. était le dirigeant d'une société, sous-traitante de ProxiFuel, filiale de Total Belgium. L'homme livrait ainsi du mazout à des clients privés mais avec des camions siglés au nom du géant pétrolier.

Selon l’analyse du parquet, l’escroquerie s'est étalée sur plusieurs années. Au moment des perquisitions, à Merchtem et Leeuw-Saint-Pierre, en novembre 2014, près de 200.000 euros en cash ont été saisis, ainsi qu’un immeuble, quatre camions et un semi-remorque. En plus de ces saisies, le parquet a requis, la confiscation de plus d’un million d’euros contre les prévenus, qui sont en aveux des faits.

Selon la défense d’Alain D., sa société "allait mal". Il a donc trouvé une combine : ne livrer que 90 à 95% du mazout payé par ses clients peu regardants, conserver le reste et le revendre. Avec l’argent ainsi gagné, l’entrepreneur pouvait ainsi assouvir sa passion du jeu.

Les enquêteurs ont calculé qu’il a dépensé 224.000 euros dans les casinos, tournois de poker et salles de jeu en huit ans.

Ses employés étaient dans la combine. Ils pouvaient conserver une partie du bénéfice. C’est ainsi que le dernier embauché a pu faire un bénéfice net de 8.000 euros en seulement 13 jours de travail.

Au moment des perquisitions, la police avait saisi un carnet où étaient notées les sommes détournées : entre le 1er juillet et le 30 novembre 2014, celles-ci s’élevaient à plus de 365.000 euros. A l’automne, ils pouvaient livrer plus de 200.000 litres de mazout.

Le mode opératoire était plutôt ingénieux: Les camions-citernes étaient équipés d’un système de double pompe activée par une commande électrique à code. Une pompe envoyait le mazout dans la cuve, l’autre le reprenait.

Total réclame 5.000 euros de dommages moraux

Les employés d'Alain D. avaient pour mission de ne pas utiliser la double pompe si la cuve à mazout de leur client disposait d’un mètre, ou si celui-ci semblait trop s’y connaître. Une majorité a été flouée par l’image de sérieux de Total.

"Des milliers de clients se sont fait escroquer et ont vu 50 à 100 euros leur passer sous le nez. L’organisation, sans mauvais jeu de mots, était bien huilée", a noté le substitut du procureur, Gilles Dejemeppe.