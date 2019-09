Une bonne et une mauvaise nouvelle chez Exmar

La société belge Exmar a, dans un "update opérationnel et financier" publié après Bourse, dévoilé ce lundi une bonne et une mauvaise nouvelle à ses actionnaires.

La bonne nouvelle: son usine flottante de fabrication de GNL (gaz naturel liquéfié) TANGO FLNG reçoit du gaz depuis le 9 septembre et produit à pleine capacité depuis lors.

"Nous avons financé cette unité avec des crédits de Bank of China et de Deutsche Bank", explique Miguel de Potter, le CFO. "Comme à l’époque, nous n’avions pas de contrat pour cet actif, nous avons versé une garantie bancaire de 65 millions de dollars environ, que nous devrions pouvoir récupérer, maintenant que cette unité fonctionne. Mais nous avons pour cela besoin de l’accord de Sinosure, et cela prend du temps."