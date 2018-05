La centrale nucléaire flottante en Russie inquiète Greenpeace

"Les centrales nucléaires flottantes vont permettre d'alimenter en électricité et en chaleur les régions les plus reculées, soutenant ainsi la croissance et le développement durable"

Développement durable

"Les centrales nucléaires flottantes vont permettre d'alimenter en électricité et en chaleur les régions les plus reculées, soutenant ainsi la croissance et le développement durable", soutient Vitali Troutnev, chargé de la construction et de l'exploitation des centrales nucléaires flottantes de Rosatom, qui affirme que près de 50.000 tonnes de CO2 pourront être économisées chaque année. "Cette installation dispose des systèmes (...) de sécurité les plus modernes et devrait être l'une des installations nucléaires les plus sûres au monde", estime-t-il.