Une dépréciation de 615 millions d'euros sur le nucléaire belge

Engie a annoncé ce jeudi qu’il avait procédé à une dépréciation sur ses actifs nucléaires belges: il ne table désormais plus que sur la prolongation de Doel 4 et Tihange 3, une prolongation toujours incertaine. De quoi diminuer de 615 millions d’euros la valeur du nucléaire dans ses comptes.

"Il n’y a plus de débat sur Doel 3 et Tihange 2, qui doivent fermer en 2022 et 2023", constate Isabelle Kocher, patronne d'Engie. "Le débat porte sur la prolongation de Doel 4 et Tihange 3. Nous en tirons le constat dans nos comptes." Cette éventuelle nouvelle prolongation ne fait, pour l’instant, pas l’objet de discussions avec le gouvernement belge.