Une fusion dans l'éolien en mer pour créer Seamaid

Les actes officiels qui donneront naissance à Seamaid doivent être signés ce jeudi. Le rapprochement de Seastar et Mermaid va donner naissance au plus grand parc éolien belge en mer. Une opération à l’occasion de laquelle Eneco prend 12,5% du capital du nouvel ensemble.

Deux des trois derniers projets de parcs éoliens actuellement prévus au large des côtes belges, Seaster et Mermaid, s’apprêtent à fusionner. Une fois les actes notariés signés, ce jeudi dans la journée, ils donneront naissance à Seamaid, un parc de 487 MW qui sera le plus grand des huit parcs éoliens belges en mer et fournira l’équivalent de la consommation d’électricité de 485.000 familles.

L’ironie de l’histoire, c’est qu’au départ, le projet Mermaid atteignait les 500 MW. Mais en 2014, ses actionnaires, Electrabel et Otary, avaient cédé la moitié de la concession à Northwester 2, leur concurrent malheureux à cette concession. Une scission qui permettait de se partager les risques opérationnels et financiers d’un projet plus risqué que d’autres, nous expliquait-on alors, à cause de sa taille, de sa situation loin des côtes et de ses éoliennes à installer en eaux profondes.

Mais ce partage a aussi conduit à des déséconomies d’échelle, que les autorités belges n’ont pas voulu prendre en compte quand elles ont décidé de revoir les subsides à la baisse et qu’elles ont déterminé le niveau de soutien à accorder à ces parcs.

→ Résultat: Northwester 2, Seastar et Mermaid auront droit à un soutien de 79 euros par MWh, prix de l’électricité compris, contre 129,8 et 124 euros par MWh pour les parcs précédents, Rentel et Norther.

"Avec le niveau de soutien qui nous a été accordé, il aurait été très difficile de développer les deux projets en stand alone." Mathias Verkest Directeur général de Mermaid

Pour faire face à cette baisse de près de 40% du soutien, Seastar et Mermaid ont donc décidé de se rapprocher. Une opération facilitée par le fait qu’ils avaient tous les deux pour actionnaire de référence Otary, un consortium qui réunit 8 partenaires dont, côté francophone, Elicio, la SRIW et Socofe. Otary détenait 100% de Seastar et 65% de Mermaid – dont Engie Electrabel était aussi actionnaire à 35%.

"Cette consolidation est tout à fait logique, puisque le gouvernement veut que les deux parcs soient développés pour la fin 2020, explique Mathias Verkest, directeur général de Mermaid. Cela va faciliter le financement, mais aussi l’alignement des actionnaires et la gestion administrative. Et c’est un moyen de réduire les coûts de notre chaîne d’approvisionnement. Avec le niveau de soutien qui nous a été accordé, il aurait été très difficile de développer les deux projets en stand alone."

Vue en plein écran ©REUTERS

Un seul fournisseur de turbines, Siemens Gamesa, a déjà été sélectionné, qui fournira 58 machines de 8,4 MW, avec un rotor d’un diamètre de 167 mètres.

La décision prise par le passé de scinder Mermaid était-elle une erreur? "Nous étions en 2014, et l’ordre de grandeur de l’investissement était alors tout à fait différent: on parlait de 2 milliards d’euros, ce qui était impossible à réaliser à l’époque, répond Mathias Verkest. Aujourd’hui, les coûts ont baissé, et gérer les deux projets comme un projet unique est possible et même souhaitable." Les porteurs du projet se refusent à chiffrer l’investissement que va représenter Seamaid, mais il se situe au-dessus de la barre du milliard d’euros.

Techniquement, la fusion va se faire par l’apport de Mermaid dans Seastar. Les deux permis subsisteront, mais l’ensemble sera géré comme un seul projet, par une société unique.

Eneco, nouvel actionnaire

À l’occasion de la fusion, un nouvel actionnaire entre dans le projet: Eneco, via sa filiale Eneco Wind Belgium (l’ex-Air Energy). Il va détenir 12,5% de Seamaid, Otary en gardant 70%, et Engie Electrabel 17,5%. "Avec le rachat d’Eni, Eneco compte près d’1 million de clients en Belgique, à qui il a promis de fournir une électricité 100% verte et locale d’ici 2025. Nous sommes donc clairement à la recherche de nouvelles capacités dans ce domaine", souligne Miguel de Schaetzen, CEO d’Eneco Wind.

Mais pourquoi Otary et Electrabel ont-ils accepté de se laisser diluer? "Nous privilégions les synergies et les complémentarités, et Eneco est déjà exploitant de parcs en mer", répond Engie Electrabel. Et au final, cela ne change pas grand-chose aux rapports de force: Electrabel était déjà minoritaire, et le reste, tandis qu’Otary conserve sa majorité.

La prochaine étape pour Seamaid? Obtenir l’aval des autorités européennes sur le niveau de soutien qui lui a été accordé. Un feu vert qu’il espère recevoir en septembre, pour boucler son financement fin 2018 et commencer les travaux début 2019, afin d’être pleinement opérationnel fin 2020.