Une nouvelle victoire pour les "sans panneaux" photovoltaïques

En principe, l’installateur devait garder les certificats verts produits par l’installation et verser aux clients une mensualité couvrant le remboursement du crédit. Mais pas de chance pour eux, la société en question a fait faillite avant d’installer les panneaux. Ils se sont alors retrouvés avec un crédit à rembourser, sans compensation, et sans aucun panneau sur leur toit.

Pas d’obligation sans livraison

L’autre point commun de ces 17 ménages? Ils avaient tous un contrat de crédit auprès de Record Bank . Ils ont invoqué la protection de la loi sur le crédit à la consommation, qui précise que les obligations du consommateur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la prestation de service. Or ici, ils n’ont jamais reçu leurs panneaux – même si on leur a fait signer un accord "pour livraison et paiement", non daté. Ils réclamaient le remboursement de toutes les sommes qu’ils ont versées dans le cadre de leurs contrats de crédits respectifs.

Le juge de paix a estimé leur demande fondée et a condamné Record Bank à leur rembourser toutes les sommes versées dans le cadre de leurs crédits, plus les intérêts.

"Un appel est toujours possible, mais la décision est exécutoire et mes clients vont pouvoir récupérer leurs liquidités, réagit de son côté Vasilios Bousis, l’avocat de ces 17 familles. C’est évidemment pour eux un soulagement, une satisfaction et un espoir, puisqu’après plus de 5 ans, ils obtiennent enfin une réponse positive. Et c’est la justice qui répond à leur problème, puisque le monde politique n’a pas été en mesure de le faire."