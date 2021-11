Vente d'Equans et sortie du nucléaire, quel avenir pour Engie en Belgique?

Le groupe spécialisé dans le BTP a ainsi coiffé au poteau Eiffage et Bain, les autres principaux concurrents à la reprise d'Equans, grâce à une offre chiffrée à 7,1 milliards d'euros . Par cette opération, Bouygues a signé la plus grosse acquisition de son histoire et s'apprête à passer la barre des 200.000 employés.

Notons que cette offre porte sur les 100% du capital d'Equans et qu'elle ne sera actée qu'après l'approbation des autorités de la concurrence, attendue pour le second trimestre 2022 .

Recentrage stratégique

"Bouygues s'est engagé à ne mettre en œuvre aucun plan de départs contraints en France et en Europe pendant une durée de 5 ans à compter de la réalisation et à la création nette de 10.000 emplois sur 5 ans."

Côté emploi, les deux groupes se veulent rassurants. "Avec l'acquisition d'Equans, Bouygues entend créer un leader mondial dans les services multitechniques, ancré en France. Bouygues s'est engagé à ne mettre en œuvre aucun plan de départs contraints en France et en Europe pendant une durée de 5 ans à compter de la réalisation et à la création nette de 10.000 emplois sur 5 ans", lit-on d'ailleurs dans un communiqué.

10.000 emplois belges

Nucléaire, gaz et renouvelables

"Engie est un acteur historique en Belgique et entend continuer à jouer un rôle important, notamment dans la production d'énergie", indique Anne-Sophie Hugé, la porte-parole de la branche belge du groupe. Il est particulièrement fait référence aux deux nouveaux projets de centrales à gaz (Les Awirs et Vilvorde) retenus dans le cadre de la première enchère du CRM, le mécanisme de rémunération de la capacité censé subsidier les unités de production après la sortie du nucléaire. "Nous restons un fournisseur d'énergie pour près de 2,5 millions de consommateurs et nous avons de grandes ambitions dans l'éolien terrestre et en mer ainsi que dans l'énergie solaire", ajoute la porte-parole.