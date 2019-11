Veolia se lance dans l'agrégation de flexibilité

Le besoin d’équilibrage de la production et de la consommation d’électricité se fait croissant pour les gestionnaires de réseaux.

En réponse à l’essor des sources d’énergie renouvelables et à leur intermittence, ainsi qu’à la multiplication des véhicules électriques dans le parc automobile belge, le besoin d’équilibrage de la production et de la consommation d’électricité se fait croissant pour les gestionnaires de réseaux.

En conséquence, de nouveaux acteurs spécialisés dans l’agrégation de flexibilité électrique émergent et proposent à leurs clients industriels, tertiaires mais aussi municipaux, d’optimiser l’utilisation de leurs actifs en termes de consommation, de production et de stockage d’électricité distribuée.

C’est désormais le cas de Veolia qui, suite au rachat de la section "Energy" de la société spécialisée dans la flexibilité énergétique Actility , s’offre l’expertise en la matière et fait son entrée sur le marché.

Rebaptisée Flexcity, Actility Energy permet au groupe expert dans la gestion du cycle de l’eau, des déchets et de l’énergie, d’ajouter une corde à son arc et à ses clients de "profiter de rémunérations offertes par les gestionnaires de réseaux, d’optimiser leurs factures d’électricité sur la base de la fluctuation des prix et de soutenir l’intégration des énergies renouvelables", lit-on dans un communiqué.