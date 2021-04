Via Dats 24, Colruyt devient fournisseur d'énergie verte

Dats 24 devient fournisseur d'énergie. La filiale du groupe Colruyt garantit une électricité verte provenant du parc éolien de Hal et des éoliennes en mer du nord.

Déjà très actif dans le développement de l'éolien terrestre et offshore, le groupe belge Colruyt annonce ce mardi faire son entrée dans le marché ultra-compétitif de la fourniture d'énergie .

C'est par l'intermédiaire de sa filiale spécialisée dans les carburants Dats 24 que le groupe fournira électricité et gaz aux ménages flamands et wallons. L'offre, validée par le régulateur fédéral de l'énergie, la Creg, est donc disponible à compter de ce mardi. Elle proposera des contrats à prix variables pour une durée indéterminée aux clients désireux d'en profiter. Le groupe annonce viser, dans un premier temps, 134.000 ménages dans les deux Régions, avant de pouvoir revoir ses ambitions à la hausse, à condition bien sûr que le succès soit au rendez-vous.