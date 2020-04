WTI, Brent,... Quèsaco?

Voilà deux jours que l'on entend parler que du baril de pétrole américain WTI. Mais qu'est-ce donc? Et en quoi diffère-t-il du Brent? Le WTI – acronyme pour West Texas Intermediate – est la référence du marché pétrolier aux États-Unis. C'est un mélange de plusieurs bruts qui sont principalement extraits au Texas (41% de la production) et dans le sud de l'Oklahoma avant d'être acheminés dans les régions du Midwest et du golfe du Mexique pour y être raffinés.