Xylowatt, ancien fleuron énergétique wallon, fait faillite

Déjà endetté, le spécialiste wallon de la production de gaz à partir de biomasse et de déchets de bois affichait une perte de 2,5 millions en 2019.

Clap de fin pour la spin-off de l'UCLouvain Xylowatt. Ancien fleuron wallon, cette société spécialisée dans la production de gaz au départ de biomasse et de déchets de bois a fait aveu de faillite auprès du tribunal de l'entreprise wallon le 25 janvier dernier .

Xylowatt n'aura jamais réussi à rencontrer le succès qu'on lui prédisait. Constituée en 2001 au sein de l'université néo-louvaniste, l'entreprise n'a pas réussi à matérialiser son expertise technique et technologique en suffisamment de contrats pour survivre. Ces dernières années, les pertes se sont accumulées (-2,5 millions d'euros en 2019 et -2,7 millions en 2018) et la dernière tentative de les éponger - une augmentation de capital en 2019 - n'aura pas suffi à arrêter l'hémorragie.