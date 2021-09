Zuhal Demir refuse le permis pour la centrale au gaz de Dilsen-Stokkem

La ministre flamande de l'Environnement et de l’Energie Zuhal Demir (N-VA) a refusé ce vendredi le permis environnemental pour la centrale au gaz de Dilsen-Stokkem.

Voilà une décision qui complique les plans fédéraux de sortie du nucléaire. Après un refus de la province du Limbourg, c’est désormais la ministre flamande de l'Energie et de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) qui s’oppose au projet.

La demande de permis introduite par Dils-Energie, associé à l'entreprise énergétique allemande RWE, agite les esprits au nord du pays, depuis un certain temps déjà. Plus de 1.200 contestations ont été reçues lors de l'enquête publique , principalement parce que l'usine à gaz serait située à proximité d'une réserve naturelle.

"La centrale de Dislen-Stokkem va rejeter chaque année dans l'atmosphère quelque 100 tonnes d'ammoniaque et 340 tonnes d’oxydes d'azote à 189 mètres à peine d'un site naturel protégé."

Après un premier refus de la délégation (provinciale) limbourgeoise - CD&V, Open Vld et N-VA - RWE a fait appel. Malgré des ajustements apportés au dossier, Zuhal Demir refuse à son tour le permis d'environnement .

Selon la ministre flamande, le projet Dils-Energie, lié au producteur allemand RWE, n'est pas conforme au prescrit urbanistique et est "plus grand que ce qui est autorisé". "La centrale de Dislen-Stokkem va rejeter chaque année dans l'atmosphère quelque 100 tonnes d'ammoniaque et 340 tonnes d’oxydes d'azote à 189 mètres à peine d'un site naturel protégé", fait valoir le cabinet de la ministre.