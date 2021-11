Zuhal Demir rejette le permis de la nouvelle centrale à gaz de Vilvorde

Ce mardi, la ministre flamande de l'Énergie et de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), a annoncé qu'elle n'octroierait pas de permis pour le projet de centrale à gaz de 795 MW mené par Engie à Vilvorde en remplacement d'une centrale existante de 397 MW, soit l'un des deux retenus dans le cadre du CRM. Pour cause, et comme c'était le cas pour le projet de Tessenderlo, la centrale ne serait pas conforme à l'"arrêt azote" flamand, pris par la ministre en février 2021. "La centrale émettrait 107. 000 kg d'ammoniac par an", lit-on dans un communiqué.