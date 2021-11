Bcheck, spin-off de Luminus, fait aveu de faillite

Soutenue par Finance & Invest.Brussels, la start-up Bcheck, lancée en 2007, vient de faire aveu de faillite. La société n'a pas trouvé son marché.

Bcheck, une start-up fournissant un système capable de surveiller les chaudières, a fait aveu de faillite lundi matin devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Du côté de chez Luminus, dont Bcheck était une spin-off, on confirme l'information.

Lancée en 2007, Bcheck était une des trois premières spin-off issues du projet Next de Luminus, une sorte d'incubateur lancé par le producteur d'énergie ayant pour ambition de stimuler l'innovation des employés de l'entreprise et les pousser à proposer des idées à développer en start-up.

1,1 million d'euros Le montant investi en 2009 par Finance&Invest Brussels dans Becheck

Le système développé par Bcheck consistait en un capteur posé sur les tuyaux d'une chaudière et capable d'en analyser la température et les vibrations. Cette façon de faire devait permettre de mieux gérer l'entretien des chaudières ainsi que de détecter les pannes et les prédire.

"Pour nous, cette faillite prouve que nous avons fait le job. Nous avons investi dans ce secteur avec l'expertise de Luminus. À le refaire, nous le referions." Pierre Hermant CEO de Finance & Invest.Brussels

Dans le courant du mois d'octobre 2019, la start-up, qui employait alors dix personnes, avait réussi à lever 1,1 million d'euros auprès de Finance & Invest.Brussels qui s'était notamment laissé tenter par la réputation et le savoir-faire de Luminus.

Contacté mercredi midi, Pierre Hermant ne regrette rien de l'aventure entamée auprès de Bcheck avec l'accompagnement de Luminus. "C'est un projet qui faisait sens dans le cadre d'une belle collaboration avec Luminus. Mais ça passe ou ça casse", reconnaît Pierre Hermant. Rattrapée par l'évolution de la technologie et par une série de retards causés par la pandémie de coronavirus, la société n'a pas trouvé son marché et, passé un certain moment, les actionnaires, dont l'invest public, n'ont plus voulu mettre de l'argent sur la table.

"L'innovation fait partie de notre stratégie. Mais l'innovation, c'est aussi prendre des risques et ne pas toujours obtenir le résultat souhaité." Nico De Bie Porte-parole de Luminus

"Pour nous, cette faillite prouve que nous avons fait le job. Nous avons investi dans ce secteur avec l'expertise de Luminus. À le refaire, nous le referions", nous a expliqué Pierre Hermant, rappelant qu'un des pans des activités de Finance & Invest.Brussels était d'investir dans du capital à risque. Malgré cette péripétie, Pierre Hermant croit encore dans les vertus du "corporate venturing" et entend continuer à accompagner de grandes entreprises qui veulent investir dans des pépites pour innover dans différents marchés. "Nous avons loupé le train tout en faisant le job", explique le CEO de Finance & Invest.Brussels qui rappelle à qui veut l'entendre qu'on peut sortir grandi d'une faillite.

Même son de cloche chez Luminus qui est en train de trouver une solution pour recaser les employés de Bcheck. "L'innovation fait partie de notre stratégie. Mais l'innovation, c'est aussi prendre des risques et ne pas toujours obtenir le résultat souhaité. On gagne ou on apprend, mais on ne perd jamais", a fait savoir le porte-parole du producteur d'énergie.

Les projets ne manquaient pas et les contacts étaient nombreux, résume Jacques Bolzer, le CEO de Bcheck, qui estime que les deux arrêts des activités provoqués par la pandémie de Coronavirus ont eu raison de sa société. Confrontés eux-mêmes à des difficultés, les clients potentiels de Bcheck ont eu du mal à prendre des décisions, même s'ils semblaient satisfaits des solutions proposées. Le problème généralisé de trouver de la main d'œuvre a également eu des conséquences sur le développement technique. Enfin, une carence de pièces venues de Chine n'a rien arrangé à la situation. "Il nous aurait fallu plus de fonds, mais nous ne savions pas combien de temps il fallait attendre", nous a expliqué Jacques Bolzer.