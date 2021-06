Comment l'éclipse a fait chuter la production électrique solaire de 15%

Flexibilité et coordination

À mesure que les panneaux solaires et éoliennes continuent d'êtres intégrés au réseau et que la part du mix électrique afférente à ces sources de production augmente, la question de l'adaptation aux phénomènes naturels se veut plus prégnante. Heureusement, Elia assure avoir tout prévu, même si l'entreprise insiste sur la nécessité d'investir dans les infrastructures afin d'améliorer la flexibilité du réseau, clé pour l'intégration de l'énergie renouvelable intermittente. Ici, il est question de gestion en temps réel des flux d'électricité alors que ceux-ci sont amenés à varier avec la production renouvelable, fortement dépendante du vent et du soleil.