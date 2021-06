Comment l'éclipse fera chuter la production électrique solaire de 15%

En effet, à l'ère de la transition énergétique, la production d'électricité grâce au soleil prend une part sans cesse croissante dans le mix électrique du pays. À l'heure actuelle, la capacité solaire installée sur le territoire se monte à 5GW, soit l'équivalent de cinq réacteurs nucléaires. Or, pendant l'éclipse, les panneaux solaires seront (forcément) privés des rayons du soleil , soit la matière première essentielle à la génération d'électricité.

Flexibilité et coordination

À mesure que les panneaux solaires et éoliennes continuent d'êtres intégrés au réseau et que la part du mix électrique afférente à ces sources de production augmente, la question de l'adaptation aux phénomènes naturels se veut plus prégnante. Heureusement, Elia assure avoir tout prévu, même si l'entreprise insiste sur la nécessité d'investir dans les infrastructures afin d'améliorer la flexibilité du réseau, clé pour l'intégration de l'énergie renouvelable intermittente.