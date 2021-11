COP26: 19 pays cesseront de financer les énergies fossiles à l'étranger

Au moins 19 pays ont annoncé ce jeudi s'engager à mettre un terme , d'ici la fin de 2022, au financement à l'étranger de projets d'énergies fossiles sans techniques de capture de carbone. Parmi les signataires: de grands investisseurs comme les États-Unis et le Canada, mais aussi le Danemark et l'Italie.

"Investir dans des projets liés aux combustibles fossiles non assortis de systèmes de capture du carbone comporte de plus en plus des risques sociaux et économiques", indique une déclaration commune des signataires diffusée au cours de la conférence internationale sur le climat COP26 à Glasgow.