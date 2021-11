CRM: 5 questions pour comprendre les résultats de la première enchère...

La ministre fédérale de l'Énergie, Tinne Van der Straeten, et le CEO d'Elia, Chris Peeters, ont présenté les résultats de la première enchère du CRM ce dimanche 31 octobre.

Deux nouvelles centrales à gaz et 4,4 GW subsidiés, la première enchère du mécanisme de rémunération de la capacité (CRM) a adressé certaines inconnues de l'après-nucléaire belge. Mais des questions subsistent. Faisons le point.

C'était l'une des étapes les plus attendues du calendrier de la sortie du nucléaire belge. Ce dimanche, la première enchère du CRM (mécanisme de rémunération de la capacité) a rendu son verdict et a permis de dévoiler, entre autres, les projets de nouvelles centrales à gaz retenus afin de compenser l'arrêt de réacteurs nucléaires après 2025.

4,4 GW De capacité attribuée 40 projets ont été sélectionnés au terme de la première enchère du CRM pour une capacité totale de 4.447,7 MW.

Menée par Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité belge, cette première enchère avait pour but de déterminer quelles capacités de production électrique bénéficieraient des subsides prévus par le CRM à partir de 2025. Résultat: 40 projets sélectionnés pour un total de 4.447,7 MW et un prix moyen annuel du mécanisme de 31.671,57 euros par MW.

Sur ces 40 projets, on retrouve des unités de production existantes (56 %), des batteries (1 %), de la gestion de la demande (7 %) et donc deux nouvelles centrales à gaz, l'une à Vilvorde (796 MW), l'autre aux Awirs (805 MW) et toutes deux proposées par l'énergéticien français Engie.

Dans la foulée de l'annonce, quelques réactions, mais surtout de nombreuses interrogations ont fait surface. Il faut dire que le dossier est très technique. Et crucial. Tentons d'y voir plus clair.

1. Pourquoi y a-t-il moins de capacités subsidiées qu'annoncées?

7,3 GW dont 2,3 GW de nouvelles capacités étaient mis en jeu lors de cette première enchère. Or, "seulement" 4,4 GW, dont 1,6 GW de nouvelles centrales à gaz ont été sélectionnés par Elia. Ce différentiel a rapidement inquiété les principaux détracteurs du mécanisme, ceux-ci mettant en avant son incapacité à compenser la sortie complète du nucléaire (6 GW).

Ici, Elia indique d'abord que l'enchère a été très concurrentielle et qu'elle a rencontré plus de candidats qu'il n'y avait de capacité à pourvoir (notamment dans le cas des nouvelles centrales à gaz). Selon l'entreprise, 66% de la capacité offerte a déjà été sélectionnée et le solde entrera en jeu lors de la seconde enchère du CRM, prévue en 2024.

"Nous sommes assurés d'avoir une présence suffisante en 2025. Il y a largement assez de candidats entrant dans le cadre du CRM." Elia

Ensuite, Elia souligne que plusieurs unités de production vouées à être opérationnelles en 2025 n'ont pas participé à l'enchère, le plus souvent pour des raisons administratives ou parce qu'elles ignoraient tout simplement satisfaire aux critères de sélection. "Cela n'a aucun impact sur la capacité qui sera disponible en 2025 puisque ces capacités seront présentes à ce moment-là", précise Elia. "Nous sommes assurés d'avoir une présence suffisante en 2025. Il y a largement assez de candidats entrant dans le cadre du CRM", rassure encore l'entreprise.

2. Comment le choix des centrales à gaz a-t-il été fait?

Pourquoi deux centrales Engie retenues alors que d'autres producteurs (Eneco, Luminus, RWE, etc.) avaient aussi soumis des projets? Là aussi, les critiques ont fusé, d'aucuns s'inquiétant du monopole qu'exercera Engie dans la production électrique noir-jaune-rouge.

"Les centrales de Vilvorde et des Awirs ont été sélectionnées parce qu'elles étaient les plus rentables et qu'elles occasionnaient le moins de coûts." Elia

En réalité, c'est le seul critère de la rentabilité qui est entré en jeu dans la sélection. "Les centrales de Vilvorde et des Awirs ont été sélectionnées parce qu'elles étaient les plus rentables et qu'elles occasionnaient le moins de coûts", pointe Elia. Ce choix a par ailleurs été validé par le régulateur du secteur, la CREG.

3. Que se passera-t-il si les centrales à gaz sélectionnées n'obtiennent pas leur permis?

Il est vrai que les projets de centrales ne devaient pas avoir obtenu leur permis de bâtir pour participer à l'enchère. Celle de Vilvorde pose ici particulièrement question puisque son permis a été refusé par la députation provinciale du Brabant flamand. Désormais, il revient à la ministre flamande de l'Énergie, Zuhal Demir (N-VA), de trancher. De son côté, le projet des Awirs a reçu son permis, mais des recours locaux auprès du Conseil d'État restent possibles.

Dans les deux cas, tant la ministre fédérale de l'Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen) qu'Elia indiquent avoir prévu le coup. D'abord, un monitoring trimestriel de l'état d'avancement des projets sera conduit par Elia et la Creg afin d'éviter les mauvaises surprises. Ensuite, la ministre indique que la responsabilité de proposer une alternative en cas d'impossibilité de mener le projet à bien revient aux producteurs sélectionnés. "Il y a suffisamment de solutions de secours prévues en cas de souci", ajoute Elia à ce sujet.

4. Quand connaîtra-t-on le coût total du CRM?

141 millions d'euros Sur la base de cette première enchère, le coût du CRM se monte à 141 millions d'euros. La seconde enchère permettra de connaître le coût total.

Sur la base de cette première enchère, qui a octroyé 66% de la capacité à combler à divers producteurs, le coût du CRM se monte à 141 millions d'euros. La détermination du coût total dépendra de la seconde enchère de 2024, mais ces premières données laissent supposer que le coût total se trouvera en deçà des dernières estimations (entre 236 et 256 millions d'euros).

5. À quoi servira la seconde enchère de 2024?

En 2024, soit un an avant la mise en route du CRM, une seconde enchère sera conduite par Elia afin de compléter le tableau. Celle-ci fournira un complément d'information sur les volumes et donnera le coût total du mécanisme.