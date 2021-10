CRM: deux projets de centrales à gaz retenus, aux Awirs et à Vilvorde

Les résultats montrent que les acteurs du marché ont offert une capacité suffisante dans le cadre d’une enchère concurrentielle , précise Elia dans son communiqué . Les acteurs traditionnels et les nouveaux acteurs du marché y ont participé. "L'enchère était très compétitive, nous avons eu plus de participants qu'il n'y avait de capacité à pourvoir", a commenté Tinne Van der Straeten, la ministre fédérale de l'Énergie (Groen).

Au total, 40 projets ont été sélectionnés . Ensemble, ils représentent une capacité de 4.447,7 mégawatts. "Sur la base de cette sélection, le prix moyen annuel est de 31.671,57 euros par mégawatt", indique Elia. "Comme il y a eu une forte concurrence, nous sommes arrivés à un prix plus bas que prévu", a commenté la ministre. Le coût total du CRM ne sera connu qu'après la seconde enchère (2024) mais la ministre estime qu'il sera conforme aux prévisions (entre 238 et 256 millions d'euros par an).

Deuxième enchère en 2024

Une seconde enchère sera organisée en 2024 pour l’année de livraison 2025-2026. Celle-ci donnera un complément d'information sur le volume total nécessaire pour combler l'arrêt des réacteurs nucléaires. Elle corrigera les résultats de la première et intégrera les capacités étrangères (allemandes, néerlandaises et françaises) au marché. On parle ici d'une capacité d'ajustement. Selon Elia, 66% de la capacité offerte a déjà été sélectionnée: 1.648,72 mégawatts pour plusieurs années (contrats de 8 ou 15 ans) et 2.799 mégawatts pour 1 an.