Dans une lettre au gouvernement, les patrons d'Engie appellent à la sortie du nucléaire

Dans une lettre adressée au gouvernement, Engie, l'exploitant des centrales nucléaires en Belgique, juge "impossible" d'assurer le prolongement des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 en 2025.

Dans une lettre adressée au Premier ministre Alexander De Croo, les patrons d'Engie , Jean-Pierre Clamadieu et Catherine Mac Gregor, demandent au gouvernement de mettre fin au nucléaire en 2025. Ils jugent "impossible" d'assurer le prolongement des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 en 2025. Le cabinet du Premier confirme avoir reçu le courrier d'Engie.

D'après le journal Le Soir et Belga, qui ont eu connaissance du document, les patrons d'Engie ont souhaité donner leur position sur l'évolution du système énergétique belge puisqu'électricien en est un acteur essentiel.

"Comme nous l’avons rappelé, de manière constante, ces dernières années, la prolongation de 2 tranches de Doel 4 et Tihange 3 ne peut s’imaginer que dans le cadre d’un projet conduisant à une extension de durée de vie de 10 à 20 ans ", expriment le président du conseil d'administration et la directrice générale d'Engie.

"Un tel projet nécessite un délai d’exécution que nous estimons à 5 ans en prenant en compte les études d’ingénierie et de sûreté, le dialogue avec les autorités, les processus législatifs et réglementaires et la réalisation même de l'investissement. Notre expérience de projets similaires nous a convaincus que ce délai est difficilement compressible. Dans ces conditions, il nous paraît impossible d’assurer le prolongement de l’activité de ces 2 tranches en 2025."