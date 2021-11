Deme signe un contrat d'un milliard aux USA et s'ouvre une porte sur le monde

La société de dragage belge construira 176 fondations et trois stations offshore et installera tous les câbles sous-marins. Le parc éolien, dont les travaux préparatoires ont déjà débuté et qui devra être terminé en 2026, coûtera un peu moins de 2 milliards de dollars. Le "Coastal Virginia Offshore Wind Park" fournira de l’électricité verte à 660.000 personnes et permettra ainsi de réduire les émissions de CO2 de 2 millions de tonnes par an. C’est le plus grand contrat pour un parc éolien jamais signé aux États-Unis. À titre de comparaison: les six parcs éoliens à la côte belge ont une capacité de 2,2 gigawatts (avec 3,5 gigawatts supplémentaires prévus à terme).