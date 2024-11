Efficacité énergétique: les États ne tiennent pas leurs promesses de la COP28, dit l'AIE

Mais un an plus tard, rien n'a vraiment évolué. Pire, le taux d'amélioration annuelle de l'intensité énergétique, utilisé par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) pour mesurer l'efficacité énergétique, est passé à un 1%. Et l'AIE prédit qu'il ne bougera pas en 2024. En clair, plutôt que de doubler et de passer à 4% par an, la progression de l'efficacité énergétique a reculé, puis stagné.