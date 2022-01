En pleine crise énergétique, Luminus renfloue le capital de sa jeune pousse Bolt

Le jeune fournisseur d'énergie Bolt, qui a été créé il y a plus de deux ans, va recevoir une injection de capital de 750.000 euros de la part de sa maison mère Luminus, indique une publication au Moniteur belge. "Une augmentation de capital était prévue afin de financer la croissance", explique Pieterjan Verhaeghen, PDG et cofondateur. "Mais il est vrai que le marché est sous pression et qu'il y a des besoins supplémentaires en capitaux."