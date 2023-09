Énergie: le tarif social a coûté 671 millions d'euros à l'État en 2022

La parution d'un arrêté royal le 15 septembre dernier va permettre à l'État de verser au régulateur de l'énergie, la Creg, les montants correspondant aux créances contractées par les fournisseurs pour le préfinancement du tarif social pendant l'année 2022. Pour l'électricité, le coût pour l'État se monte à 242 millions d'euros. Pour le gaz, 429 millions. Ici, le rôle de la Creg consiste à vérifier et contrôler l’exactitude des créances et de payer les 29 fournisseurs concernés

Attention toutefois que ces montants ne concernent que les clients protégés "classiques ", c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas le remboursement des créances liées au préfinancement du tarif social étendu aux citoyens bénéficiaires d'intervention majorée (BIM). Pour rappel, cet élargissement avait été décidé par le gouvernement au plus fort de la crise énergétique et avait eu pour conséquence de faire grimper le nombre de bénéficiaires d'un peu moins de 10% à environ 18% de la population.

Le coût définitif connu en 2025

Pour l'heure, selon les calculs de la Creg, le coût de la partie élargie du tarif social pour les années 2021, 2022 et pour les deux premiers trimestres de 2023 est estimé à 1,7 milliard d'euros (609 millions pour l'électricité et plus d'un milliard pour le gaz). Un montant qui s'ajoutera donc, pour 2022, aux 671 millions payés par l'État pour le financement du tarif social "classique".

Mais pour connaître le décompte final attribué à chaque année, il faudra attendre encore un peu. "Le décompte final entre les avances octroyées pour les 1,7 milliard et les coûts réels des créances ne sera connu qu’en 2025 après l’introduction des créances BIM relatives aux années de facturation 2024 et 2023", explique Laurent Jacquet, directeur technique à la Creg. "En octobre 2025, la Creg fera la balance entre les avances reçues par chaque fournisseur et les coûts réels de ces fournisseurs. Certains fournisseurs devront rembourser la Creg en cas de solde positif, et d’autres fournisseurs devront recevoir le solde négatif de la part de la Creg", poursuit-il.