Les réacteurs nucléaires prolongés ne tourneront pas à l'uranium russe

Engie a signé les contrats d'approvisionnement en combustible nécessaires à la prolongation pour 10 ans de Doel 4 et Tihange 3. L'entreprise parle d'un portefeuille "diversifié" auprès de fournisseurs "occidentaux".

Synatom indique en effet avoir "renouvelé son portefeuille de contrats d'approvisionnement portant sur l'uranium naturel, les services de conversion et d'enrichissement" l'an dernier, comme cela était prévu dans le cadre de l'accord entre Engie et l'État pour la prolongation de Doel 4 et Tihange 3.