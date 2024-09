Nexans investit 90 millions d'euros dans ses usines de câblage du Hainaut

Ce programme comprend la construction d’une tour de 53 mètres pour l’isolation de câbles terrestres sur le site de Charleroi, ainsi que la mise à niveau de l'usine pour la production des câbles terrestres de 525 kV. Par ailleurs, le site sera relié au réseau navigable wallon et au projet de plateforme logistique multimodale initié par la métropole et Weerts Group sur la rive droite de la Sambre, à l'entrée de Marchienne-au-Pont. De quoi réduire de 85% les émissions de CO 2 liées au transport, annonce Nexans.