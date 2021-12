Engie est-il le vrai gagnant de la sortie du nucléaire?...

Dans une lettre adressée au gouvernement, Engie confirme l'impossibilité de prolonger deux réacteurs nucléaires au-delà de 2025. Dans les rangs belges de l'énergéticien, inquiétude et démotivation se font sentir.

Le gouvernement n'a pas encore pris sa décision et pourtant la prolongation de deux réacteurs nucléaires après 2025 semble bel et bien enterrée. Ce mercredi, une lettre signée par le président de l'exploitant et propriétaire des centrales Engie, Jean-Pierre Clamadieu, et sa directrice générale, Catherine MacGregor, adressée au gouvernement belge a fuité dans la presse, confirmant la volonté de l'énergéticien d'en finir pour de bon avec le nucléaire belge.

Dans le courrier, les deux dirigeants rappellent qu'il est aujourd'hui "impossible" d'assurer la prolongation des réacteurs les plus récents du territoire (Doel 4 et Tihange 3) et balayent d'un revers de main la proposition d'une extension de plus courte durée des réacteurs, avancée par le président du MR, Georges-Louis Bouchez.

Confirmation

En réalité, cette lettre ne fait que confirmer une fois de plus la position adoptée par Engie depuis l'entrée en fonction de l'actuel gouvernement. Dès la formation de la coalition Vivaldi, l'énergéticien français avait insisté lourdement sur le caractère irréaliste du timing de décision imposé concernant la prolongation éventuelle de deux réacteurs.

Ce décalage entre les décisions politiques et la réalité industrielle du terrain semble, en apparence, avoir été le dernier clou du cercueil du nucléaire en Belgique. Mais, pour certains, cette inflexibilité du gouvernement sur la sortie du nucléaire et son agenda décisionnel aura aussi offert une voie royale à Engie pour s'extirper, une fois pour toute, du casse-tête peu rentable qu'était devenu le nucléaire belge.

Recentrage stratégique

Depuis l'arrivée de Catherine MacGregor, et en réalité de Jean-Pierre Clamadieu, le groupe Engie a effectué une véritable refonte de sa stratégie. Ce "recentrage", tel qu'il est appelé, entend positionner l'entreprise comme un spécialiste des énergies renouvelables, du gaz et des infrastructures.

Dernièrement, Engie s'est séparée d'Equans. Cette filiale, comptant pour 12 milliards d'euros du chiffre d'affaires du groupe et regroupant 74.000 employés dont près de 10.000 en Belgique, accueillait une partie significative de ses activités de services n'était plus alignée sur la nouvelle stratégie. Cette cession au français Bouygues pour la bagatelle de 7,1 milliards d'euros a ainsi fait suite à celle de 29,9% des parts détenues par l'entreprise dans Suez au groupe spécialisé dans la gestion de l'eau et des déchets Veolia, pour 3,4 milliards.

Le coût de l'atome

Et le nucléaire dans tout cela? Fait-il encore partie de la stratégie? La question se pose d'autant plus que la rentabilité du nucléaire belge a été mise à mal ces dernières années. En effet, pour générer des profits, une centrale nucléaire doit être disponible. Et produire en continu. En Belgique, cette disponibilité a été chahutée depuis 2012 par, entre autres, l'apparition de microfissures (microbulles d'hydrogène) dans les cuves des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2, la réalisation des travaux de prolongation de l’exploitation de dix ans des centrales de Doel 1, Doel 2 et de Tihange 1 ainsi que par la nécessité d'effectuer des réparations ponctuelles et de se conformer aux règles sans cesse plus strictes de sûreté nucléaire dans l'ère post-Fukushima.

Et ce n'est pas tout. En plus de nécessiter des investissements toujours plus élevés, le nucléaire belge s'accompagne de montants astronomiques à provisionner pour assurer le démantèlement des centrales et la gestion du combustible usé. Ces fameuses provisions nucléaires se montent à l'heure actuelle à près de 14 milliards d'euros et représentent, aussi, une charge considérable pour l'exploitant, étant donné que la gestion de la fin de vie de ses réacteurs est aussi de sa responsabilité.

Bref, le nucléaire est un business compliqué, sans grande garantie de retour sur investissement. Voilà ce qui pousse de plus en plus d'observateurs à voir la décision du gouvernement de sortir du nucléaire et son incapacité à s'aligner sur l'agenda industriel exigé par Engie comme autant de portes de sortie providentielles pour le groupe français.

Le coût social

Mais le nucléaire, en Belgique, c'est aussi une filière vivante, mère d'environ 8.000 emplois directs et indirects. En sortir s'accompagne naturellement d'une levée de boucliers syndicale et de son lot d'incertitudes pour les travailleurs concernés.

Pour rassurer son personnel, Engie a annoncé cette semaine des mesures touchant plus de 2.000 salariés directs afin, d'une part, d'éviter un "exode" du personnel qualifié avant la fermeture des réacteurs et, d'autre part, d'offrir des garanties de maintien de l'emploi pour les employés de plus de 45 ans. En outre, Engie a prévu de consacrer 18 millions d'euros à la formation de ses salariés à des tâches liées à la fin de vie et au démantèlement de ses centrales.

"Il serait étonnant qu'il n'y ait pas de grève." Une source proche du dossier

Mais à l'intérieur, ces annonces ne sont pas exactement perçues comme tel. "On est en train de démotiver une flopée de gens", nous dit-on. "Il serait étonnant qu'il n'y ait pas de grève", nous glisse-t-on encore alors que l'on prévoit que cadres et employés s'unissent face à la direction. En effet, d'après plusieurs sources bien informées, une partie du personnel reprocherait à la direction d'Engie de se frotter secrètement les mains de la sortie de l'atome, tout en se cachant derrière la décision du gouvernement.

L'avenir nous dira si Engie sortira gagnant de la fin du nucléaire belge. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les travailleurs, eux, auront perdu.