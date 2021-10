Electrabel se porte candidat pour deux nouvelles centrales au gaz

Vilvorde n'attend pas le permis

"Nous avons examiné les meilleures technologies possibles et tous les aspects économiques. Sur la base de cette analyse, nous avons décidé de participer à la vente aux enchères avec les projets de Vilvorde et des Awirs."

"Nous sommes toujours convaincus de la valeur ajoutée du projet", a indiqué la porte-parole du groupe, Hellen Smeets. "Nous avons examiné les meilleures technologies possibles et tous les aspects économiques. Sur la base de cette analyse, nous avons décidé de participer à la vente aux enchères avec les projets de Vilvorde et des Awirs."

Electrabel n'a finalement pas présenté le projet d'une plus petite centrale à gaz de 320 mégawatts (MW) à Amorceur. Les centrales de Vilvorde et des Awirs sont, avec leurs 870 MW, beaucoup plus grandes et plus efficaces.