Engie vend Equans à Bouygues

Engie a mis fin au suspense en choisissant de céder au groupe de BTP Bouygue s son entité Equans , regroupant les activités de services techniques du géant de l'énergie et valorisée 7,1 milliards d'euros.

"Bouygues s'est engagé à ne mettre en oeuvre aucun plan de départs contraints en France et en Europe pendant une durée de 5 ans à compter de la réalisation de l'opération, et à la création nette de 10.000 emplois sur 5 ans ", souligne Engie dans un communiqué.

Equans génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards d'euros et emploie 74.000 personnes dans le monde, dont 27.000 en France.

"Elle valorise 100% d'Equans à 7,1 milliards d'euros en valeur d'entreprise et réduira de 7 milliards d'euros la dette nette économique d'Engie", a-t-il ajouté.

La finalisation de la cession est attendue au second semestre 2022, "une fois mené à bien le processus d'information-consultation des instances représentatives du personnel d'Engie et sous réserve de l'obtention des autorisations des autorités réglementaires et de la levée des conditions suspensives usuelles", a ajouté le communiqué.