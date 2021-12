Héritier de la dynastie éponyme, Pascal Emsens se lance dans les énergies renouvelables

Emsens est un nom bien connu dans l'économie belge. La famille est au capital d'entreprises pesant pas moins de 3 milliards d’euros: le géant des sables et minéraux Sibelco , le groupe de matériaux de construction Etex et Aliaxis, une émanation d’Etex spécialisée dans la tuyauterie. Pascal Emsens est en même temps membre du conseil d'administration de Sibelco et d'Etex.

Ambitions européennes

En raison de la petite taille du marché, l a Belgique n'est "pas une priorité, mais une opportunité", poursuit le fondateur d’Aukera Energy, qui a installé son siège à Bruxelles et à Londres. La société cible dans un premier temps le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, la Roumanie et la Pologne. Avant, peut-être, de s’étendre dans d'autres pays.

Aukera examine non seulement des projets qui doivent être construits à partir de zéro, mais également des projets en cours de développement ou déjà en cours de construction, comme un parc éolien en Italie qui provient du portefeuille d'AtlasInvest. "Nous envisageons une combinaison d'énergie solaire et éolienne terrestre, ainsi que des projets de stockage d'énergie. Nous pensons que l'éolien et le solaire nécessitent de moins en moins de subventions et qu'ils seront compétitifs par rapport aux autres formes d'énergie, même sans soutien", commente Pascal Emsens. Et Catalin Breaban de conclure: "Nous investissons dans le secteur sur le long terme. Aukera n'est pas un joueur spéculatif qui vise le court terme."