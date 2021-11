John Cockerill achève le récepteur de la plus haute tour solaire du monde

Lancé en 2012 par le riche émirat du Golfe, ce projet pharaonique, qui ne devrait être complètement achevé qu'à la fin de la décennie, se présente comme le futur plus grand parc solaire du monde sur un seul site. Dans quelques mois, l'un des fleurons de cet immense ensemble utilisant plusieurs types de technologies, la centrale thermo-solaire, sera mise en service. Avec quelque 70.000 miroirs réfléchissants et la plus haute tour thermo-solaire du monde - 262 mètres de haut -, cette unité de production aligne également les superlatifs. Il s'agit d'une centrale solaire à concentration à sels fondus , qui ambitionne de développer 100 MW de capacité électrique. Soit un dixième environ de la prochaine capacité de l'ensemble du MBR Solar Park, qui devrait encore être très largement augmentée d'ici 2030, selon l'autorité du parc, la Dubai Electricity and Water Authority (DEWA).

Une technologie liégeoise

Entrelacs impressionnant de tuyaux, de réservoirs et d'échangeurs de chaleur, cet élément massif de 1.500 tonnes mesure à lui seul une quarantaine de mètres de haut . Il est capable d’absorber dans un fluide caloporteur l’énergie solaire lui parvenant de tous les miroirs placés tout autour de la tour. Ces sels fondus sont portés à des températures de plus de 560°C et iront ensuite vers un échangeur de chaleur où circule de l’eau qui est transformée en vapeur . Celle-ci meut une turbine entraînant une génératrice de courant.

De jour comme de nuit

Plusieurs projets à l'examen

John Cockerill n'en est pas à son coup d'essai. Outre la centrale de Dubaï, la société basée à Seraing a également équipé les centrales Khi Solar One (Afrique du Sud), Haixi (Chine) et Cerro Dominador (Chili, dans le désert d'Atacama). Un cinquième projet est actuellement en cours de réalisation, à nouveau en Afrique du Sud, et d’autres devraient suivre. "Il existe des projets notamment en Arabie saoudite, en Inde, en Australie et au Maroc, dans toutes les zones du monde à fort ensoleillement", commente de son côté Gérald Thomas, qui dirige le pôle énergie solaire et thermique chez John Cockerill. Même si Dubaï fait partie des pays où le soleil règne en maître, l'Émirat n'est toutefois pas considéré comme le candidat le plus idéal pour des centrales solaires en raison du sable qui circule dans ses zones désertiques et qu'il faut régulièrement enlever des panneaux et des miroirs.