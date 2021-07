John Cockerill conforte sa place de leader dans l'hydrogène vert

Le groupe d'ingénierie liégeois John Cockerill annonce avoir doublé son chiffre d'affaires lié aux énergies renouvelables et à l'hydrogène. Prochaine étape: la mise en service d'une filière 100% européenne d'électrolyseurs pour 2023.

L'année commence bien pour John Cockerill. Après une contraction du chiffre d'affaires en 2020 de 1,3 à 1 milliard d'euros - la faute à la crise sanitaire - le groupe d'ingénierie basé à Seraing est de retour sur de bons rails avec l'hydrogène et les énergies renouvelables comme locomotives .

En l'espèce, John Cockerill annonce avoir "plus que doublé" son chiffre d'affaires lié à ces activités sur le premier semestre 2021. Selon l'entreprise, les nouvelles commandes atteignent plus de 50 millions d’euros et les ventes d'électrolyseurs ont explosé jusqu'à 95 MW, soit une hausse de 83% par rapport à l'an dernier.