L'UE veut un label "vert" pour le gaz et le nucléaire

L'UE a dévoilé un projet de labellisation verte pour les centrales nucléaires et à gaz. L'objectif, selon la Commission: orienter la "finance verte" vers les activités contribuant à la réduction des gaz à effet de serre.

La Commission européenne a bien l'intention de classifier comme durables certains investissements énergétiques dans le gaz et le nucléaire, sous de multiples conditions, ressort-il d'un projet de règlement dévoilé le jour de l'an.

De la sorte, des investissements dans de nouvelles centrales nucléaires devraient pouvoir être repris sur la future "liste verte" de l'UE au niveau climatique, à condition que ces infrastructures répondent aux normes techniques les plus récentes et qu'un plan prévoie des installations d'élimination des déchets hautement radioactifs, à partir de 2050 au plus tard.