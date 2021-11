La Belgique et le Danemark s'accordent sur la liaison entre leurs îles énergétiques

Mais du chemin a été parcouru depuis le mois de février. Désormais, les deux gestionnaires du réseau de transport d'électricité concernés, Elia (Belgique) et Energinet (Danemark), entendent collaborer afin de réaliser la première liaison sous-marine de 600 km entre deux îles énergétiques artificielles au monde. Le projet, baptisé Triton Link, aura ainsi pour but d'interconnecter les deux pays et permettra les échanges d'électron et leur acheminement vers la terre ferme. "La construction du Triton Link devrait durer environ quatre ans et être finalisée vers 2030", indique Elia. "Avec les îles énergétiques et l'interconnexion hybride, nous nous positionnons en tant que pionniers et transformons la mer du Nord en une grande centrale électrique renouvelable", a déclaré la ministre.