La course aux batteries du futur passe par la forêt japonaise

En Belgique, la Défense s’intéresse aussi aux nouvelles sources d’énergie

Les systèmes innovants de stockage et de production d'énergie intéressent aussi la Défense belge. Dans le cadre du programme de recherche DEFRA (Defence-related Research Action) porté par l’Institut royal supérieur de défense et la Politique scientifique fédérale (BELSPO), un projet en ce sens vient tout juste de démarrer. Son nom? MONA (Miniaturized mOtion-triggered eNergy hArvester for wireless communication and battery recharging).

«Ce projet de recherche de deux ans est mené par l’université de Liège et une entreprise privée, la FN à Herstal», annonçaient en chœur voici quelques jours la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder et le secrétaire d’État chargé de la Politique scientifique, Thomas Dermine. «Il concerne le développement d’une nouvelle batterie miniature.» Sur les trois projets de recherche DEFRA de cette année, MONA est celui qui bénéficie du budget le plus important. Il est doté de 355.000 euros et est le seul à porter sur une problématique énergétique.

«Il vise à concevoir un petit système récupérant l’énergie mécanique et la convertissant en énergie électrique afin d’alimenter une unité de communication ou un dispositif de charge de batterie», précisent les partenaires du projet de recherche.