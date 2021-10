La prolongation du tarif social pour l'énergie tend un peu plus les fournisseurs

Proposée par la ministre de l'Énergie face à la flambée des prix de l'énergie, la prolongation de l'élargissement du tarif social après 2021 suscite des craintes dans le secteur des fournisseurs, déjà en grande difficulté.

1/5 Aujourd'hui, un client sur cinq bénéficie du tarif social en Belgique.

Pour éteindre l'incendie et soulager les ménages à court terme, la ministre fédérale de l'Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), a proposé de prolonger l'élargissement du tarif social pour l'énergie au-delà de la fin de l'année. Pour rappel, en février dernier, tous les citoyens titulaires du statut BIM (bénéficiaire d'intervention majorée) avaient été rendus éligibles au tarif social afin de leur permettre de mieux affronter la crise sanitaire. Cette décision avait eu pour conséquence de doubler les bénéficiaires du tarif social, de sorte qu'à l'heure actuelle, une personne sur cinq est concernée.

"Ne pas prolonger le tarif social, c’est organiser la pauvreté." Tinne Van der Straeten (Groen) Ministre fédérale de l'Energie

"Si le tarif social élargi devait s’arrêter au 31 décembre, des milliers de familles, les familles les plus défavorisées, devraient alors choisir un fournisseur de gaz et d’électricité, exactement au moment même où les prix sont les plus chers de l’année. Ne pas prolonger le tarif social, c’est organiser la pauvreté", avance le cabinet Van der Straeten alors que sa proposition devrait être soumise au vote du gouvernement en fin de semaine prochaine.

Lire aussi Qui sauvera le citoyen face à la hausse de sa facture d'énergie?

Qu'est-ce que le tarif social?

Le régulateur fédéral de l'énergie, la Creg, définit le tarif social comme "un tarif réduit réservé à certaines catégories de personnes ou ménages". Il est identique chez tous les fournisseurs d’énergie et est établi par la Creg tous les 3 mois sur base du tarif le moins cher dans la zone géographique où les tarifs de distribution sont les moins chers. "Le tarif social est également plafonné pour empêcher qu'il ne soit trop impacté par la hausse des prix de l'énergie sur les marchés de gros", indique la Creg.

Ce tarif préférentiel s'adresse en temps normal aux allocataires sociaux mais il a été élargi (intervention majorée) aux personnes dont les revenus sont inférieurs à un certain plafond. "Le tarif social élargi est destiné aux travailleurs au revenu modeste, aux personnes avec une petite pension, aux citoyens les plus vulnérables qui doivent consacrer chaque mois une part importante de leurs revenus à leur facture d’énergie. Pour ces personnes, le tarif social est accessible de manière entièrement automatique : pas de formulaire ou autre paperasserie", explique le cabinet de la ministre Van der Straeten.

Qui paye quoi ?

En temps normal, le système est payé via la cotisation fédérale, soit la surcharge prélevée sur les quantités d’électricité et de gaz consommées en Belgique en vue de financer, entre autres, certaines obligations de service public. Chaque consommateur y contribue donc, en s'acquittant de sa facture.

176 millions D'euros En 2021, l'élargissement du tarif social coûtera 176 millions d'euros à l'État.

Mais pour l'élargissement - l'intervention majorée - c'est le budget de l'État qui intervient. Et pour 2021, de février à décembre donc, le coût a été estimé par la Creg a 176 millions d'euros. S'il venait à être prolongé, cet élargissement du tarif social coûterait inévitablement plus cher à l'État, au vu de la flambée des prix de l'énergie actuellement constatée sur les marchés.

Les fournisseurs sous pression

Indispensable pour de nombreux ménages, le tarif social n'est pas de nature à soulager les fournisseurs d'énergie, déjà mis en grande difficulté par l'envolée des prix.

Pour combler le manque à gagner, les fournisseurs sont dédommagés par la Creg sur base d'un tarif de référence calculé par le régulateur. "La principale difficulté pour les fournisseurs est qu'ils doivent préfinancer la différence entre ce tarif de référence et le tarif social. On parle de centaines de millions d'euros par an et l'écart entre les deux tarifs devrait augmenter considérablement suite à la hausse des prix de l'énergie", avertit Stéphane Bocqué, le porte-parole de la fédération des fournisseurs d'énergie.

"Les fournisseurs demandent que le préfinancement soit calculé de façon plus proche de la réalité et qu'il soit mis à disposition le plus tôt possible." Stéphane Bocqué Porte-parole de la Febeg

Pour la Febeg, les fournisseurs se retrouvent dans une position financière délicate, accentuée par les difficultés conjoncturelles et la perspective d'une prolongation de l'élargissement du tarif social. "L'application des tarifs n'est pas neutre pour les fournisseurs. Ils demandent que le préfinancement soit calculé de façon plus proche de la réalité et qu'il soit mis à disposition le plus tôt possible", exhorte Stéphane Bocqué.

S'il vise à stopper l'hémorragie pour les ménages, l'élargissement du tarif social s'accompagne d'une pression accrue sur un secteur de la fourniture déjà en grande difficulté. "A terme, il faut miser sur l'efficacité énergétique", pointe Stéphane Bocqué.