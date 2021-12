La start-up Skysun devient le bras solaire d'AG Real Estate

Skysun, c'est le caillou dans la chaussure des acteurs traditionnels du secteur photovoltaïque belge. Fondée en 2018 par Léopold Coppieters (26 ans) et Arthur Dawans (27 ans), la jeune pousse entend apporter un vent de fraîcheur au marché du solaire en B2B, grâce à une approche qui se veut plus moderne, du financement au suivi en passant par l'installation .

Échange de bons procédés

Rêves de grandeur

Les reins désormais solides, Skysun entend passer d'un petit acteur belge à un joueur européen de référence . "Aujourd’hui, nous sommes à 7 mégawatts-crète (MWc, soit l'unité de puissance maximale des unités) de capacité installée. En termes d'impact, cela représente 21.000 panneaux solaires, 6.300 MWh chaque année et 1.500 tonnes de CO2 économisées par an", pointe Léopold Coppieters.

L'objectif, désormais, est d'atteindre 100 MWc d'ici 2026 en France et au Benelux et 66 millions d'euros d'investissements consolidés. Côté chiffre d'affaires, Skysun prévoit de dépasser le million d'euros l'an prochain .

Toitures et installations architecturales

Pour atteindre tous ses objectifs, Skysun continuera de jouer sur plusieurs tableaux, mais toujours en B2B. " On travaille sur les toitures de locaux d'entreprises à partir de 2.000 m² de surface, les parkings à partir de 50 places, les terrains au sol à partir de 2 hectares et les projets architecturaux (intégration du solaire architecturalement) sur mesure ", liste Léopold Coppieters.

Fonctionnant selon le principe du tiers-investisseur, Skysun loue ses installations à ses clients, qui bénéficient ainsi d'électricité mise à disposition à un prix fixe, et se rémunère également via les certificats verts. L'installation des panneaux, elle, est sous-traitée principalement auprès d'Ecosolar Energy (ESE). Une troisième PME, AYA Energy, vient compléter le tableau et se charge de trouver les meilleurs prix et débouchés pour la part d'énergie réinjectée sur le réseau par les installations de Skysun.