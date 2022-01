Lampiris change de nom et devient TotalEnergies

Ne dites plus Lampiris, mais TotalEnergies. Le fournisseur belge d'électricité et de gaz fondé par Bruno Venanzi et Bruno Vanderschueren en 2003, et racheté par Total (depuis TotalEnergies) en 2016, change de nom et adopte celui de sa maison mère. Au passage, il fait oublier un peu plus son ADN noir-jaune-rouge.