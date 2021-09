Le belge e-power lance le premier générateur à hydrogène

Le groupe électrogène présenté ce lundi est une variante des générateurs avec moteur à combustion, mais qui, grâce à un réglage spécifique du moteur, ne produit aucune émission. De plus, "il n’est pas nécessaire d’utiliser un système complexe de post-traitement, car seule de la vapeur d’eau sort de l’échappement", précise e-power.

Le générateur a été développé en partenariat avec la start-up Ziero et coûte actuellement 20% plus cher que ses équivalents traditionnels, "mais cette différence devrait s’amenuiser (…) parallèlement à l’augmentation de la production et de la distribution d’hydrogène", selon Kurt Van Dal, CEO d’e-power.