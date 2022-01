Le fournisseur d'énergie Eneco arrête les contrats fixes en Belgique

"Nous avons pris cette décision parce que les conditions de marché sont trop mauvaises pour nous et les consommateurs", a commenté Mark Van Hamme, le porte-parole d'Eneco Belgium, laissant entendre que le maintien de ce type d'offre n'était plus tenable dans le contexte actuel de flambée des prix de l'énergie .

Acteur conséquent

Cette annonce fait inévitablement écho aux récents déboires divers connus par d'autres (petits) fournisseurs du pays ( Watz , Octa+ , Energy2Business ou Vlaamse Energieleverancier ). La crise énergétique frappe dur sur ce secteur hyper-compétitif et les acteurs de taille plus importante commencent, eux aussi, à s'adapter .

Pour autant, Eneco tient à rassurer quant à sa santé financière. "Nous n'avons pas de problème de trésorerie. Nous avons des actionnaires solides ( un consortium composé des géants japonais Mitsubishi et Chubu , NDLR) et notre important parc de production nous protège ", souligne Mark Van Hamme.

Pour rappel, Eneco est le troisième fournisseur de gaz et d'électricité en Flandre avec environ 12% de parts de marché . En Wallonie, il se place en quatrième position pour l'électricité (7%) et cinquième pour le gaz. Au total, Eneco est responsable de la fourniture pour près de 900.000 connexions à travers le pays.

Naturellement, les autres "gros" fournisseurs du pays évaluent aussi leurs options. Chez Engie, par exemple, il n'était plus possible, depuis le 1er janvier, de recourir à l'option fixe . Mais le premier fournisseur du pays est déjà revenu sur sa décision, laissant entrevoir une période de tâtonnements pour les mois à venir.

La fin du contrat fixe ?

Selon la Febeg, la fédération du secteur, cette décision d'Eneco est tout sauf une surprise en ces temps particuliers. "Les contrats à tarif fixe prodiguent un confort budgétaire et une certaine prévisibilité aux clients. Mais si on y ajoute la possibilité de résilier à tout moment, et sans indemnité, ce qui est typique au marché belge, le contrat se déséquilibre", pointe Stéphane Bocqué, le porte parole. "Ces contrats fixes sont devenus une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête des fournisseurs étant donné qu'ils doivent assurer la fourniture d'énergie à un même prix sur toute la durée du contrat, sans la possibilité d'y mettre fin. Dans les circonstances actuelles, ce déséquilibre contractuel ne profite plus à personne, et certainement pas aux consommateurs", poursuit-il.