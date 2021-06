Le fournisseur d'énergie Mega montre patte blanche au gouvernement

Après des années de presse négative, le fournisseur à bas coût d'énergie, Mega, montre aujourd'hui patte blanche au gouvernement ainsi qu'aux consommateurs. Ce jeudi, le fournisseur d'énergie a signé un accord de consommation en présence de la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen), du vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS) et de la secrétaire d'État à la Protection des consommateurs, Eva De Bleeker (Open Vld).