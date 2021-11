Le recours contre le permis accordé à la centrale au gaz des Awirs rejeté

Le gouvernement wallon a décidé de rejeter les recours introduits contre les permis octroyés aux projets de nouvelles centrales au gaz des Awirs et d'Amercoeur.

Le gouvernement wallon a décidé de rejeter les recours introduits contre les permis octroyés aux projets de nouvelles centrales au gaz des Awirs (Flémalle, en province de Liège) et d'Amercoeur (Roux, dans le Hainaut), annonce ce mardi soir le cabinet de la ministre régionale de l'Environnement Céline Tellier (Ecolo).

Ces rejets ont également été notifiés par le ministre de l'Aménagement du territoire Willy Borsus (MR). L'exécutif régional a jugé que les requérants n'étaient pas parties prenantes dans les dossiers et ne pouvaient dès lors pas contester les permis précédemment octroyés.

Délai de 60 jours

Les refus ont été signés mardi et seront notifiés et affichés dans les communes concernées (Flémalle et Charleroi) dans les jours qui viennent. À partir de cette date, un délai de 60 jours s'ouvrira pour introduire un éventuel recours au Conseil d'État.